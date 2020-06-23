新冠肺炎：百事廠房增3確診　餐飲業患者日送50單外賣

首都北京新發地市場日前爆發第二輪疫情，目前已致逾200多人確診。當地周二（23日）召開疫情防控新聞發布會，公布大興區的百事公司廠房再多3人確診；並通報周日（21日）確診情況，任職餐飲人員的47歲男患者，在本月初至中旬平均日送50單外賣，恐增加傳播風險。

北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃表示，該名男患者居住於朝陽區小紅門鄉紅寺村，6月1日至17日期間，每日通過外賣平台「餓了麼」接單送餐，送餐範圍包括西起南苑路，東至周莊村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，平均日接50單左右，每日由早上7時至晚9時工作。

患者在上周四（18日）無接單記錄，翌日（19日）早上10時上班，曾在每日優鮮（順四條店）、南城香（成壽寺店）、老家肉餅（中海城店）、果多美（北京劉家窰店）等店接單，下午3時在住家附近鴻熹超市購物，晚上10時在住家附近水果攤購物；於周日早上9時由救護車轉運至垂楊柳醫院發燒門診排查，當日確診。

市政府新聞發言人徐和建指出，結合當前嚴峻複雜的疫情形勢，禁止中高風險街鄉、新發地批發市場相關人員離京，已離京者要及時通報當地，防止疫情擴散。社區繼續嚴格封閉式管理，居家觀察人員要做到足不出戶。各類農貿市場、餐飲、食堂、外賣等人員，必須全面核酸檢測；目前，北京市已對重點地區、重點人群累計採樣294.8萬人，累計檢測量234.2萬人。

另北京市文化和旅遊局一級巡視員周衞民表示，全市旅行社只開放北京人遊本地業務，不接受本市中高風險地區人員參團旅遊；並嚴格管控文旅開放範圍，嚴格按30%限流，嚴格限量預約錯峰，暫時關閉旅遊景區室內部分。

外賣平台餓了麼就外賣員確診後表示，沒有接到官方信息的市民不用過度擔心。當局目前正對北京地區所有外賣騎手進行核酸檢測，有密切接觸史的騎手已第一時間暫停接單，安排往隔離點集中隔離；而北京地區的新註冊騎手需先通過檢測方可接單。