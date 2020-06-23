公開銷毀逾10噸毒品及製毒原料　武警荷槍戒備

寧夏周一（22日）下午舉行毒品及製毒原料公開銷毀活動，在荷槍實彈的武裝特警押送下，合共逾10噸的毒品及製毒化學原料，被送到位於靈武市的危險廢物和醫療廢物處置中心集中銷毀。

是次銷毀的毒品包括冰毒、海洛英及大麻共重5.2噸，另製毒化學品5.62噸。該批毒品是近年來由寧夏各級公安機關破獲，經法院判決生效的案件中繳獲。自2013年以來，寧夏累計查處逾4.5萬人次吸毒、強制隔離戒毒人數約2.1萬名，破獲4490宗毒品刑事案件，拘獲5560名疑犯，被外省區查獲外流販毒人數年均下降34.2%。

另當地新吸毒人數由2013年的年增4485名，逐年下降至2019年的年增199名，增幅降至全國最低檔次；另吸毒者戒斷三年未復吸人數增長至21,719名，戒斷鞏固率由2013年不足20%提升至71%，社區戒毒康復執行率由2013年的42.5%上升至目前的99.8%，增幅位列全國前三名。

寧夏禁毒辦專職副主任馬旭東當日表示，銷毀毒品除為了彰顯有關部門禁絕毒品的堅定信心，也為喚起社會各界對禁毒工作的關心和支持。馬又提醒，雖然當地禁毒形勢持續向好，但違法者利用互聯網購買、銷售毒品已成為一種新趨勢，因此各部門要努力提升打擊毒品犯罪能力。