阻解放軍艦艇登陸　台海軍演練布水雷陣

台灣漢光演習將於下月13日至17日舉行，為因應大陸解放軍軍機近期不斷飛入台灣空域，台海軍192艦隊日前執行「康平操演」，在解放軍可能來犯的航道，施放由台中科院自製的「萬象水雷」，演練布雷、偵雷、掃雷等項目。

台灣的國防部日前將籌獲「新式智慧型水雷」及「建置快速布雷艇」列為重點項目，前者可自選設定引信作動程式、預定順序和目標特徵等識別控制能力，目標走到一定距離便會引爆；快速布雷艇則可強化水面快速布雷能力，有效遲滯敵軍行動，迫使對方放棄原有的路線及破壞作戰期程。

軍方人士指出，目前台海軍的水雷可阻絕、遲滯及摧毀敵軍各款艦船，但對敵兩棲戰車、氣墊船等，僅有陸軍淺水雷可實施攻擊及阻嚇，因此應發展符合台灣布雷作戰需求的新一代智能水雷，能提升作戰成功率。

此外，台灣的蔡英文總統周二（23日）在總統府出席台軍授證、授階儀式時，提及大陸解放軍近日有頻繁的軍事活動，強調台灣要維持和平與穩定，重申政府正進行「國艦國造、國機國造」的任務，將強化整體的戰力，同時落實「國防自主」的目標。