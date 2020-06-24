外界憂暴雨致三峽大壩潰堤 已故專家曾指大壩有災難後果

內地多地天氣持續惡劣，中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警，料湖南中北部、湖北東南部、安徽南部等多個地區周三（24日）仍有大雨到暴雨。同時，三峽大壩水位超出防洪警戒線，引發長江沿岸6億人恐面臨大壩潰堤危機的憂慮。實際上，三峽大壩的工程質量及防洪能力近年受到質疑，去年曾有衞星圖片顯示大壩疑變形；亦有已故水利專家早就提出，三峽大壩將現災難性後果。

多地暴雨不斷引致洪澇，據中國國務院國家防汛抗旱總指揮部公布，截至本月15日，這一波洪澇已造成廣東、廣西、湖南、江西、貴州、重慶等24個省、自治區、直轄市共852.1人次受災，疏散撤離將近50萬人次，造成逾7300多房屋倒塌，直接經濟損失達206.7億元（約230億港元）人民幣。

國務委員、國家防總總指揮王勇週二（23日）出席長江流域防汛抗旱工作視頻會議時表示，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪和搶險救災處於關鍵階段，因此要加強監測預警和風險研判，充分發揮三峽水庫等重點水利工程調節作用，全力做好超標準洪水防禦工作。

至於三峽大壩近日正面臨長江中上游、下游同時暴雨的極端氣候狀態，近日更再傳出大壩變形。事實上，早在去年7月內地網上便流傳一張衞星圖片，當中顯示三峽大壩壩體有明顯扭曲，與此前對比明顯。

不過三峽集團隨後回應，表示涉事Google衞星圖並非由衞星直接拍攝而成，而是經過一系列算法處理形成，惟由於Google地圖和中國地圖的某些算法不同，造成一些場景出現偏差；三峽樞紐運行以來的監測資料表明，各建築均正常運作。多間內地傳媒後來亦引述專家指，三峽大壩有約3厘米水平移位，不過只是「彈性變形」，屬正常建築現象。

然而，旅居德國的中國水利專家王維洛日前接受境外媒體訪問時，質疑三峽大壩工程根本沒有政府所指的防洪能力，並提到當局興建大壩時實際上真正目的是發電，惟當初許多科學家因憂慮防洪機制的可行性，拒絕在其可行性報告上簽字。

另一名著名水利專家、清華大學教授黃萬里，更是在生前提出三峽大壩將會出現12種災難性後果，包括長江下游幹堤崩岸；阻礙航運；移民問題；積淤問題；水質惡化；發電量不足；氣候異常；地震頻發；血吸蟲病蔓延；生態惡化；上游水患嚴重。這11項已在這些年來全部應驗。而最後一項，他認為三峽大壩最終會被迫炸掉。