三峽工程防洪經濟效益　5年達770億人民幣

三峽大壩水位超出防洪警戒線之際，工程本身的效益亦再度引發外界關注。據了解，三峽工程有防洪、發電、水資源調度和航運4大效益，尤以防洪為核心。據官媒報道，初步估算僅2008年至2012年，三峽工程累計防洪經濟效益便高達770億元人民幣（約858億港元）。

防洪方面，三峽工程的建成代表着長江中下游防洪體系基本形成，2003年至2017年，三峽水庫累計實施攔洪運用44次。同時自2003年投運以來，三峽船閘持續運行，貨運​​量在2017年達1.3億噸，是三峽蓄水前，該河段年最高貨運量1800萬噸的7.2倍。

而三峽電站是目前世界上裝機容量最大的電站，截至2017年底，累計發電電量超過1萬億千瓦時，並佔到了全國發電量的3%左右。補水效益方面，2003年至2017年汛前，三峽水庫累計為下游補水1780天，補水總量2205億立方米。

不過工程亦惹來大量影響和爭議，其中作為工程最大的難點，移民的安置經費在工程總投資中佔到了45%。工程開工前，當局曾稱工程將共遷移140萬名湖北和重慶居民；然而2007年時又曾承認，由於生態環境問題，三峽大壩附近地區，仍將有400萬居民在未來10至15年移居別處。

另一方面，工程亦導致大量古蹟遭淹沒，據不完全統計，在三峽庫區，從重慶涪陵至湖北宜昌狹長的淹沒區內，共發現文物點1208處，包括地面文物441處。