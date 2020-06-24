三峽大壩興建備受質疑　惹地震頻率增加疑慮

三峽大壩因上游連日暴雨，水位日前已超出防洪警戒線，引起外界關注，擔心大壩潰堤將令數以億計百姓受災。據了解，三峽工程之初，大壩的興建便備受質疑。有人認為水庫庫容極大，必然會增加庫區附近的地震頻率；但也有人指出三峽工程的主要建築物都有防震設計，所以在沒有一定強度的地震情況下，不會對壩體造成影響。

據悉，三峽大壩蓄水容量為100億立方米以上，由於壩底壓力巨大，導致地下水位都受到了影響，而且對周圍的地形影響巨大；三斗坪的上游地區，地質主要為碳酸鹽岩，發生地震的可能性較大，但最高震級不會超過黎克特制6.0級，而三峽的主要建築物都可以抵禦黎克特制7.0級地震。

曾有報道指出，自2003年蓄水以來，重慶市奉節縣已錄得14次地震，其中最大規模為黎克特制2.9級，這些地震都有着震源淺、破壞性大的特點；而重慶山下庫區近一半的地區都有水土流失、石漠化等現象。

當年有支持工程的人認為，當年論證壩址時，其中一個考慮因素就是地質條件，而當時認為三斗坪附近的岩體比較完整，斷裂少，歷史上也極少發生有感地震，因此不大可能發生破壞劇烈的強震；但也有反對者指出，當年工程選址時只考慮到了地質的靜態狀況，沒考慮大壩蓄水後可能帶來的地質條件質變，而事實證明，大壩蓄水後，庫區微震已經明顯增多。