戰爭時代多成重要目標　輿論曾憂大壩受襲將致生靈塗炭

三峽大壩水位超出防洪警戒線，重慶市多區出現水浸，令人恐出現潰堤危機。其實，大壩在興建之初，便引起多方面的爭議，其中最受關注的是，戰爭時代大壩多成重要目標，萬一大壩受到戰爭或恐襲造成摧毀或破損，長江下游將生靈塗炭，影響數以億計的民眾。

歷史上，戰爭時代水庫和大壩一直都是軍事對抗中的重要目標，其中二戰、韓戰、越南都有轟炸大小水庫、水壩的事情發生，大壩被毀後農田淹沒、下游交通線切斷，人命傷亡，成果遠超轟炸機上萬次轟炸，實際殺傷和破壞甚至超過中小型核彈。而日戰時期，中國曾掘開黃河花園口，引大水灌河南東部，成功地阻止了日軍的追擊。

樂觀者認為，戰爭轟炸這種大型民用水利設施，犧牲數億人生命，是嚴重違反國際法的行為，在現代戰爭中不會出現；而恐怖組織所使用的手段，則難以對大壩造成損毀，即使是較薄弱的船閘，都由五級船閘，而且建於與大壩並不相連的罈子嶺，因此也不會引起潰壩。

有專家分析指，三峽大壩位於中國版圖的腹地位置，距離邊境海岸1000公里以上，如果有國家試圖用飛機帶炸藥攻擊，將在海岸線附件便被攔截。而即使是隱形轟炸機，從邊境飛到三峽也需要1個多小時，解放軍有足夠的時間應對。若以遠程巡航導彈襲擊三峽大壩，由於導彈速度較慢，解放軍的地面防空部隊和戰鬥機部隊也有時間應對。

據了解，解放軍在三峽周圍已經布下紅旗9、紅16、紅旗7三種型號的導彈，構成高、中、低三層防空網，同時周圍的機場亦部署了殲10、殲11等戰機，作為三峽大壩的機動性防禦力量。而當年進行三峽論証期間，有人提出大壩受到核武器攻擊後的安全性的爭論，然而該爭論的結論則為「受到核武器的攻擊應該屬於國家安全的範疇，而不屬於大壩安全設計要考的問題」；但事後也有人指出，三峽的壩體採用了堅固程度最高的混凝土重力壩壩型，並採用分段澆築施工，即使壩體被炸開，也不會造成全線的潰壩，具備一定程度的扛核打擊能力。