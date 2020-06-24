法官批准孟晚舟引渡案第二階段聆訊日程　審至明年3月

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周二（23日）在加拿大卑詩省最高法院再次開庭。今次庭審非常簡短，法官批准控辯雙方同意的聆訊日程，引渡案的第二階段聆訊排程到明年3月審結。

第二階段審訊將會就加拿大邊境服務局、加拿大皇家騎警及美國聯邦調查局違反孟晚舟權利，以及美國出於政治原因要求引渡孟晚舟屬「濫用程序」等指控作審理。下次開庭時間在8月17日，雙方將會就控方被下令向辯方發放與「濫用程序」相關的文件作爭辯，料為期5天。至9月尾，辯方將論證美方提出要求引渡孟晚舟的證據是謊言和歪曲事實，料為期1星期。

明年2月16日起的3個星期被指是聆訊最後和最關鍵的部分，將會爭辯美國在引渡孟晚舟一事上是否濫用程序，以及特朗普有否干預孟晚舟案。孟晚舟被捕後不久，特朗普在2018年12月11日曾經表示，若有利於達成中美貿易協議，他會干預孟晚舟的案件。

中國外交部發言人趙立堅周三（24日）表示，孟晚舟案是嚴重的政治事件，中方敦促加拿大立即釋放孟晚舟。至於被中方扣押的加拿大公民康明凱，趙表示，中方保障他的合法權利，並曾同意他與家人通電話，康明凱對此表示感謝。