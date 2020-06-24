全面禁食野生動物　林業局活埋近千隻竹鼠

湖北近日宣布全面禁食野生動物政策後，咸寧市咸安區林業局上周五（19日）日進行轄區內野生動物人工繁殖主體退出補償及動物處置工作，活埋916隻竹鼠，另處理蛇類、箭豬、荷蘭豬等野生動物。

據當局通報，咸安區汀泗橋鎮星星村有養殖場飼養竹鼠三年多，最高曾養1500多隻竹鼠，原想屯貨至春節時出售，但因新冠疫情導致800多隻竹鼠被封存。工作人員上周五清點後，養殖場內竹鼠數量為916隻，1695公斤，通過深挖、拋灑石灰等方式，用挖土機填埋圈養的野生動物。

區林業局野保站負責人介紹，因為星星村楠竹資源豐富，竹鼠的繁殖速度較快等因素，放生會對周圍造成毀滅性災難，待環保部門勘察後，選取遠離水源的山體開坑填埋。

另林業局表示，上周五至上周六（20日）一連兩天，無害化處理轄區內5處持證養殖的野生動物。目前已處理竹鼠916隻，1695公斤；捕殺箭豬7頭，140公斤；處理蛇類1605公斤，蛇蛋4公斤。下一步將重點對轄區內6處無證養殖野生動物行為進行依法依規、分類處置，計劃在7月10日前完成全區禁食陸生野生動物退出處置工作。