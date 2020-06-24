聲稱台灣事實獨立　捷克參議院議長有意晤蔡英文

兩岸關係緊張之際，擬在8月底至9月初期間訪問台灣的捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）近日接受當地媒體訪問時聲稱，台灣已是事實獨立的自由國家；又透露訪台期間有意會晤台灣的蔡英文總統，而目前報名隨行的人數眾多，已超過專機名額。

維施特奇爾表示，他之所以訪台，最初是受到原定2月訪台的已故前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）影響，自認有責任完成他的心願。柯佳洛的遺孀曾表明，丈夫去世前夕曾遭大陸官員施壓，要求不要訪台。

維施特奇爾又表示，當其發現捷克從總統到總理，均未對大陸方面的不恰當行為作出反應時，認為自己為捍衞捷克主權和名譽，除了訪台別無選擇。

他進一步透露，已有超過50家企業和研究單位報名訪台，他會在下月篩選名單，而目前具體行程尚沒確定，但他有意會晤台灣的總統、立法院長、行政院長等人，並表示自己目的不是去處理與大陸的關係，而是簽署能帶來好處的協議，促進捷台雙邊合作。按照捷克憲法，參議院議長位階僅次總統，維施特奇爾料成歷年訪台最高層級的捷克官員。