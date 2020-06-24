美財長：若美企在華不能公平競爭　中美經濟將脫鈎

美國總統特朗普多次揚言中美關係可以完全脫鈎，財長姆紐欽周二（23日）表示，若美國企業不能以公平的基礎上在中國市場競爭，那麼中美經濟就會脫鈎。較早前，白宮貿易顧問納瓦羅稱中美貿易協議「結束」，知情人士指納瓦羅只是「說漏嘴」，反映其個人鷹派立場，又指中方官員有示意本月將顯著增加由美國進口的貨量。

姆紐欽出席一個由商界舉行的視像會議時說，預期中國會履行首階段貿易協議。他形容中國有大規模及增長中的中產階層，若美國企業可在公平環境與中國企業競爭，這是美國商界及工人的機會。相反，他警告若美企不能在公平基礎參與及競爭，中美經濟下一步就是脫鈎。

另一邊廂，英媒周二引述知情人士指，納瓦羅稱貿協結束相信只是一時失言，只反映其個人對華的鷹派立場，不代表華府政策方針。該消息人士續指，中國官員已示意，中國對美的進口在因為新冠肺炎疫情而連月下跌後，6月的對美進口量將顯著提升。

美國國家經濟委員會主席庫德洛周二接受霍士新聞訪問時，更稱讚北京在履行中美貿易協議已有更積極行動，外媒形容言論是為特朗普近日強硬表態而影響的中美關係作「止損」。根據數據，中國對美國進口已由2月的68億美元（約530.4億港元），增加至4月的86億美元（約670.8億港元）；美國大豆進口量亦由20.9萬噸增至42.4萬噸。

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