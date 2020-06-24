珠海行人路地陷　小學生墮坑受傷送院

廣東省珠海市周二（23日）上午發生路陷事故，事件中一名正上學的學生跌落路陷形成的巨坑受傷，幸經檢查已無礙。至於事發原因疑為連日下雨滲入地底致泥土鬆軟，造成路面塌陷。

內媒記者事發後到事發地點採訪，事發地點位於珠海市香洲區三台石路和翠景路交界一個安全島，涉事路面有一個直徑約1米、深2米的大坑，坑內有明顯積水。記者到現場時，大坑已被圍封並架起鐵欄，上面寫上「珠海水控集團供水搶修」字眼。

據記者悉，跌落坑的學生就讀於香洲區第二十一小學。事發時有路人將學生救上來，隨後坑內再發生第二次塌陷。涉事學生之後由學校老師先抱回校內檢查，然後才送到香洲區人民醫院，學校領導和學生家長其後也趕到醫院。經初步檢查，學生僅擦傷，經觀察已出院返家。

記者從現場工作人員處獲悉，路陷起因可能是地底水管老化，導致地底的泥土流失，加上近日雨水多，雨水滲入地底後導致土質鬆軟，或引起臨時性塌陷。

據珠海供排水管網有限公司表示，亦已初步制定搶修方案，待香洲區主管部門明確搶修方案及實施單位後，將盡快組織搶修恢復工作。而為避免類似事件再次發生，公司亦將加大對排水設施的巡查力度。