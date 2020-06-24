內地暴雨成災　連續23天發布暴雨預警

內地多個省市自6月起暴雨成災，中央氣象台周三（24日）繼續發布暴雨黃色預警，截至目前已連續23天發布暴雨預警。暴雨導致貴州、廣西、湖南、江西等地出現嚴重水浸，預計未來幾天，貴州東南部、廣西北部、湖南中部、江西中部等地局部地區仍有大暴雨。

自6月進入主汛期以來，南方經歷5輪強降雨，分別出現在本月2日至9日、11日至14日、15日至17日、18日至20日以及20日至今。其中本月首次的降雨較強，貴州南部、湖南中東部、江西中南部、安徽南部、浙江西部、福建中北部、廣東中北部、廣西北部等地累計降雨量有100至200毫米，廣東中部及珠江口以東沿海、廣西東北部250至600毫米，廣西桂林、廣東惠州局部地區達700至820毫米，廣東惠州龍門局部地區達1084毫米。

隨江南、江淮踏入梅雨季，江南、江淮、黃淮等地雨水明顯增多。自本月20日起，貴州至長江中下游一帶更遭遇今年入汛以來的最強降雨，預料將於周四（25日）夜間結束。貴州在此次降雨受災明顯，截至周二（23日），遵義、銅仁、黔東南3市（自治州）9個縣（區）共7.4萬人受災，3人溺水身亡。

中央氣象台預計未來2天，江南北部和西部、貴州南部、廣西中北部、雲南東部和西部、河北東北部、吉林東部、黑龍江東北部、西藏東南部等地有中到大雨，部分地區有暴雨或大暴雨，預料累計降雨量100至180毫米。此外，西北地區東部、華北南部、黃淮、江淮、江漢、長江沿江地區及西南地區東部，自周五（26日）至下周二（30日），將自北向南先後出現較強降雨，部分地區有大到暴雨，局部地區大暴雨。