各黨市長候選人同日登記　陳其邁盼君子之爭

台灣高雄市長補選周三（24日）截止登記，各主要政黨候選人先後前往登記。其中民進黨代表陳其邁表示，目前最大的對手是「時間」，又希望這次選舉是一場君子之爭。國民黨候選人李眉溱則表示，前市長韓國瑜沒有做錯事，相信市民眼睛是雪亮的。

對於國民黨與台灣民眾黨各派候選人參選，陳其邁表示與這次的競爭對手都非常熟，希望未來在政策發表及辯論會上，就各自對市政的看法及對未來發展的期待與對手辯論。另就藍白整合失利，他認為政黨有競爭也有合作，理念相同為共同目標努力是好事。他又感謝這次選戰獲得時代力量和基進黨支持。

被問假如當選，會否延續前市長韓國瑜的政策。陳其邁回應，部分政策如基建及道路建設必須延續，假若當選會對市政進行盤點，若工程做到一半，就必須完成。另就高雄招商引資，吸引年輕人回流，陳其邁表示自己有中央經驗，可讓中央地方無縫接軌，讓國際大廠到高雄投資。他會加快這部分的市政效率，讓年輕人有更多就業機會。

現任親民黨市議員吳益政亦於同日上午9時，由台灣民眾黨立委蔡璧如、張其祿等人陪同下，到高雄市選委會登記。對於國民黨與台灣民眾黨整合失敗，他認為這凸顯國民黨作為第一大在野黨的矜持，令他很生氣。

作為國民黨青壯派的李眉溱，上午11時也前往登記。她感謝黨中央對她徵召，又指國民黨這次提名當地年輕人參選，在過去40年從沒試過。她又表示，高雄已厭倦抹黑，希望高雄不要再有仇恨。她盼未來以專業、年輕的形象來改變高雄。