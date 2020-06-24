新冠肺炎：全球首次　中國與阿聯酋合作疫苗臨床研究

國藥集團旗下中國生物研發的新冠病毒滅活疫苗，即將於阿聯酋展開三期臨床試驗。這是中國原創的疫苗首次在國際上開展三期臨床研究，也是全球首個新冠滅活疫苗國際三期臨床試驗。

中國生物新冠滅活疫苗國際臨床（三期）阿聯酋啟動儀式，周二（23日）在北京、武漢、阿布扎比三地以視像會議方式同步舉行。儀式上，中國及阿布扎比簽署相關臨床合作協議，阿聯酋衞生部長向中國生物頒發臨床試驗批准文件。

據了解，臨床研究通常分為三期。一期主要評價安全性；二期評價疫苗安全性和免疫原性，同時探索免疫程序；三期則在更大人群範圍內評價疫苗的安全性和有效性。鑑於中國國內疫情已得到有效控制，不具備三期臨床試驗條件，中國生物於是推進三期臨床的海外合作，與多個國家的有關機構簽訂了合作框架協議。

今年4月12日，中國生物武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗全球首家進入一/二期臨床試驗。同月27日，中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗也進入一/二期臨床試驗。兩款疫苗的臨床研究參與試驗者共2240人。

上周二（16日），武漢生物製品研究所一/二期臨床試驗階段性揭盲結果顯示，疫苗接種後安全性好，無出現嚴重不良反應。不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高適度抗體。北京生物製品研究所的臨床試驗結果將於下周日（28日）揭盲。揭盲指進行試驗藥和對照藥的安全性療效比較，了解受試者具體使用的是哪個組別。