槽罐車河道偷排泥漿　居民騎車阻逃離遭撞斃

江蘇無錫市一名水泥槽罐車司機，周一（22日）深夜在河道偷排不明液體被人發現，隨即駕車離開。有市民欲阻止涉事者逃離，遂騎電單車迫停對方，卻慘遭槽罐車撞斃。警方周三（24日）凌晨通報，已依法刑事拘留槽罐車46歲男司機施某某，肇因有待調查。

事故發生於周一晚上11時許，施某某當時在位於屋苑與行車天橋之間的河道偷排不明液體，期間被附近屋苑住戶胡某發現，立即駕車逃離。現場片段可見，胡某騎電單車從槽罐車側邊經過，再駛至該車前2、3米位置試圖迫停；有人大聲提醒「小心啊」，惟十幾秒後槽罐車撞上前方的電單車。目擊者表示，胡某被撞倒後，槽罐車隨即停駛，車後輪留有一灘血漬。

有住戶指，自6月中旬起，該槽罐車一直在屋苑附近河道排放不明異味液體，顏色如稀釋後的水泥漿。屋苑業主上周六（20日）晚已在聊天群組討論槽罐車偷排液體一事，表示該車每晚10時許就開始排污，「排水的時候聲音很響」，並提出要拍片作證。事發當日，有住戶埋伏河道附近拍片後報警，未料槽罐車司機行迹敗露逃離，胡某欲追上迫停時出事。

無錫新吳區生態環境局副局長龐正方表示，環保部門周日（21日）曾接獲多人舉報，稱涉事屋苑附近有槽罐車排污，但局方到場時對方已逃逸。經查，液體為附近工地的泥漿水，並非廢水，按規應由城管部門負責。新吳環保局已採樣送檢，並於同晚通報城管。

龐正方指，槽罐車已被警方查扣，車身上有「上峰水泥」字樣，但未知該車是否屬該公司。據了解，上峰水泥從事水泥熟料、水泥和水泥製品生產，主要集中在浙江、安徽生產。