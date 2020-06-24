美媒揭華捐政治獻金　圖影響特朗普決策

美國《華爾街日報》周二（23日）披露，多名相信與中國軍方及國安機構有關的中國人，於2017年、即美國總統特朗普上任初期，透過共和黨全國委員會（RNC）委員斯蒂爾（Shawn Steel）接觸共和黨高層，並提供數十萬美元政治獻金。報道指，中國試圖以金錢接近特朗普，鋪平參與美國政治的道路和收集美國領導層資訊，從而影響華府決策。

報道調查競選財務紀錄、中國政府網站、美國公司申報及知情人士消息，發現中方試圖靠政治獻金進入美國政壇，行動初期成功，但自從中美關係升溫後就停滯。調查發現，大部分政治獻金於特朗普任期頭兩年流入名為「特朗普勝利」的籌款委員會，2017年的捐款是當年最大筆之一，其時特朗普政府正制訂對華政策，不過捐款亦只佔委員會自特朗普上台後籌得1.9億美元（約14.7億港元）的小部分。

報道指，向共和黨提供政治捐款的關鍵人物包括加州的親特朗普組織始創人王湉，據報中國駐洛杉磯總領事館在特朗普勝選後接觸他，要求他協助在中國議題游說特朗普政府。根據聯邦選舉委員會紀錄，他向特朗普勝利籌款委員會捐15萬美元（約116.2萬港元）。他之後成為共和黨圈子的常客，曾向特朗普競選團隊稱派遣美軍到南海是浪費金錢。

2017年5月，王湉受斯蒂爾邀請出席在聖迭戈舉辦的RNC領導層會議，該會只限受邀人士參加。王湉當時帶同3名被指與中國政府有關的中國人出席，他們是中科院負責國安、科技外交及其他事務的研究員趙剛、中國戰略文化促進協會前常務理事湯本及商人李書（Li Su，音譯）。報道指，聯邦法律禁止外國人在美國政治委員會參與決策，上述人士現身會議並不尋常。

知情人士透露，上述人士在會議表示，希望特朗普勝選會引領美國重整亞太地區的政策。會後，湯本及李書向身處中國的中方政治人物報告接觸共和黨高層的情況，包括中國戰略文化促進協會前秘書長羅援；李書形容特朗普上台可證明是中國的勝利。湯本及其妻子於同年6月則向特朗普勝利籌款委員會捐出30萬美元（約232.5萬港元），從而讓湯本可以出席華盛頓特朗普國際酒店的籌款活動，並帶同其他中國賓客見特朗普。

斯蒂爾否認收受政治獻金及協助中國的行動，指摘說法虛假及誹謗中傷。RNC則指，王湉一行人在聖迭戈的會議與共和黨高層無任何有意義的交流，已禁止他們出席任何RNC活動，並要求斯蒂爾切斷與王湉的關係。王湉則向《華爾街日報》表示，自己與中國政府無關，不聽從任何人的命令。

報道指，沒有迹象表明特朗普知道有上述政治獻金，白宮未回應事件。美國聯邦法律禁止非美國公民或永久居民進行政治捐獻，目前未知此類捐款或其他活動是否違法。