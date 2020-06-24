山西前首富22億人民幣資產流拍　打0.2折仍無人要

曾是山西最大民企的海鑫鋼鐵集團，因董事長兼總經理李兆會沉迷資本炒賣及業績下滑而破產。集團旗下5間公司總值22.35億元（人民幣，下同，約24.5億港元）的應收帳款，上月起4度流拍，起拍價從1.4億元大減一半至6000萬元，如打了0.2折，惟仍未有人敢接貨。

內媒周一（22日）報道，拍賣頁面上顯示，該拍賣涉及海鑫集團5間公司，包括海鑫鋼鐵集團有限公司、山西海鑫國際鋼鐵有限公司、山西海鑫國際線材有限公司、山西海鑫實業股份有限公司、山西海鑫國際焦化有限公司，截止2014年11月12日、即破產受理日的843筆應收款項及一項股利。應收款項帳面金額共逾22億元，但估值只有1.24億元；股利約為1594.79萬元。據報該筆資產看來值錢，實際上幾乎全是壞帳，而且很多欠債方已不知所終。

海鑫集團曾是山西最大民企，現為僅次於太鋼集團的山西第二大鋼鐵企業。2003年時執掌集團的李兆會父親李海倉遭槍殺身亡，年僅22歲的李兆會接班，他2008年一度以125億元身家成為山西首富，先後高調迎娶兩名女星而引起話題。但其集團後來出現財政問題，至2014年進入破產程序，李兆亦捲入逾200宗訴訟，近年已不再公開露面，行蹤成謎。