新冠肺炎：台灣下周一放寬外籍及港澳人士入境

台灣周三（24日）舉行新冠肺炎疫情發布會，宣布無新確診個案。台流行疫情指揮中心表示，針對國際旅客赴台轉機需求，決定於周四（25日）凌晨零時起開放桃園機場轉機，惟疫情仍嚴重的中國大陸除外。當局又宣布，下周一（29日）起放寬外籍及港澳人士入境。

因應商務經貿交流及人道等因素，流行疫情指揮中心宣布由下周一起，放寬外籍和港澳人士入境。其中，外籍旅客除觀光、一般社會訪問以外，均可提出入境申請；香港及澳門人士入境，基於特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證的台灣人配偶、子女及商務經貿交流，包括工作居留、投資居留及創新創業居留等，均可提出申請，入境後仍需接受14天居家檢疫。

另為確保航班防疫安全，並降低開放外籍及港澳人士入境後出現社區疫情的風險，對獲准入境的外籍及港澳人士，要求要於航空公司報到前，主動出示登機前3日內的核酸檢驗無感染證明。

流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，考慮到鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部提出開放桃園機場轉機計劃，經相關單位研商討論後拍板。陳宗彥稱，在桃園機場轉機的旅客必須滿足2個條件，第一是需要在8小時內完成轉機，第二是所乘坐的航班必須屬同一航空公司（目前僅限華航、長榮及國泰）。

他補充，航空公司必須負責轉機旅客的分流與監護，若旅客有超過8小時的轉機需求，必須安置到專屬候機室，並由專人安排餐飲或購買免稅品等需求，確保旅客不用離開候機室。如出現航班延遲或旅客健康異常情況，航空公司應擬妥應變計劃。台交通部次長祁文中已於上周五（19日）親赴現場進行演練，以最審慎的態度縝密部署。