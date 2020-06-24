國防部指中印衝突責任全在印度　要求嚴懲肇事者

中國國防部周三（24日）下午召開例行記者會，國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙表示，中印邊境近日衝突的責任完全在印方，中方要求印方嚴懲肇事者。此外，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，國務委員兼國防部長魏鳳和周二（23日）至周四（25日）赴俄出席紀念蘇聯衞國戰爭勝利75周年閱兵活動。

吳謙指出，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，邊境部隊一直在此巡邏執勤。今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次提出交涉和抗議。5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

在中方推動下，雙方經過多渠道溝通，兩國邊防部隊本月6日舉行首次軍長級會晤，雙方同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢。印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。不過，印度邊防部隊本月15日晚公然違背雙方達成的共識，再次越過實控線向中方蓄意挑釁。中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人命傷亡。

吳謙認為，此次事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生，責任完全在印方。衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道溝通協調，兩國外長通電話，就公正處理加勒萬河谷衝突、推動現地局勢降溫達成一致意見。他指出，中印互為重要鄰國，維護邊境地區和平與安寧符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力，落實兩國領導人重要共識及嚴守雙方達成的協定。

吳謙另證實，西藏軍區近日在高海拔地域舉行聯合戰鬥群立體拔點、多型裝備實彈綜合演練，檢驗軍隊在高原環境下的聯合作戰能力。他指，今次演練是年度訓練計劃，不針對任何國家。他又指，中方堅決反對美國在亞太地區部署中程導彈，如果美方執意部署，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施堅決反制。