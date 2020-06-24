新冠肺炎：全市累計256宗本地確診　端午期間景區限流

北京市政府周三（24日）下午召開第131場新冠疫情防控工作新聞發布會指，截至周三凌晨，北京累計256宗本地確診，全部已經在醫院接受治療，尚在觀察的無症狀感染者共22人。端午節期間，北京市的景區和圖書館、博物館、美術館等公共場所按最高容量的30%限流。此外，北京與新發地直接關聯的疫情基本得到控制。

農貿市場、菜市場和超市、餐飲等行業嚴格落實測溫驗碼、限流、1米距離等措施，加強通風、消毒和清潔衞生。復工復產單位落實樓宇、園區、工地、工廠、酒店、賓館等場所防控指引，加強公共部位消毒和人員健康監測。行業主管部門要加強執法和檢查，發現問題及時整改。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，核酸檢測是落實「四早」要求，主動篩查無症狀感染者的第一道防線，要進一步提高檢測效率，擴大檢測範圍，對中高風險地區和餐飲、物流等從業人員以及就診患者等重點人群應檢盡檢，對低風險地區加大混檢力度，以盡快恢復正常生產生活秩序。

此外，因防疫不力，豐台區市場監督管理局黨組成員、副局長、區新發地專班負責人賈琦，被撤銷黨內職務、政務撤職處分；豐台區衞健委黨委委員、副主任曹蓯，被黨內嚴重警告、政務降級處分；豐台區花鄉副鄉長、花鄉地區辦事處副主任、鄉新發地專班負責人楊繼軍，被黨內嚴重警告、政務降級處分。