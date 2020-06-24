美媒曝5華府智庫收台灣資助　華春瑩：期待美方回應

美媒近日報道，華府5個智庫每年都會接受駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的資助，而有關數據顯示，台灣資助美智庫的金額達145萬美元（約1131萬港元）；被資助的智庫每年都會在撰寫美台政策時，掩蓋雙方矛盾與利益衝突，建議制訂有利台灣的對台外交政策。中國大陸外交部發言人華春瑩周二（23日）在社交網站發文稱，期望美方對有關報道的回應。

美媒本月17日刊登長文「台灣對智庫的資助無所不在，但鮮有公開」，文中揭露台灣通過向美國5間大型智庫提供資助的真相。其中，布魯金斯學會（Brookings Institution）一名學者曾在去年12月發表文章分析美國支持台灣的重要性，但文中完全沒有透露台灣對布魯金斯及其學者的資助，而布魯金斯學會去年的年終報告中，則提到了TECRO對團隊的資助，金額分別由25萬美元（約193萬港元）至50萬元美元（約387萬港元）不等。

中國大陸外交部發言人趙立堅在周二的記者會上回應，強調「一中」原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對美台軍事聯繫、美售台武器，堅決反對美與台商簽任何具有主權意涵的經貿協定。美方有關智庫應當公正客觀地研究問題，發出更多理性的聲音。