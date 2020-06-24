全國人大常委下周日開會　討論未成年人保護法

內媒周三（24日）報道，十三屆全國人大常委會將在下周日（28日）至下周二（30日）在北京舉行第二十次會議，該會亦是本月第2次舉行全國人大常委會會議。據悉，會議將主要討論審議未成年人保護法修訂草案二審稿及刑法修正案（十一）草案等議案。

全國人大常委會法工委發言人、研究室主任臧鐵偉表示，未成年人保護法修訂草案二審稿，將明確保護未成年人的協調機制具體工作，落實監護人的責任加強對學生負擔、學生安全、學生欺淩等方面問題的治理；明確新聞媒體採訪報道涉及未成年人案件時的義務；強化家庭、學校、網絡産品和服務提供者的網絡保護責任以及相關主管部門的監管職責；同時從國家、學校、社會、家庭等4個方面，對提供健康網絡産品，防止網絡沉迷，禁止傳播有害網絡信息作出規定。

臧鐵偉又指，刑法修正案將修正加大對安全生産犯罪的預防懲治，同時完善懲治食品藥品犯罪規定；完善破壞金融秩序犯罪規定，加大對非法集資、資本市場重大違規、非法金融活動等金融犯罪懲治；加強企業産權刑法保護、強化公共衞生刑事法治保障、修改完善生態環境等其他領域犯罪規定。