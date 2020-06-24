台發現「坦布蘇病毒」　可人畜共通傳染

台灣農委會家畜衞生試驗所所長邱垂章周三（24日）證實，台灣發現新興人畜共通傳染病「坦布蘇病毒」，指該病最早通過蚊蟲傳播，但隨後亦測到有麻雀帶病毒，故蚊子、野生鳥類可傳播此病毒；該病毒致死率不高，禽蛋煮熟後食用，人體便不會受到感染。台媒指，台灣是繼馬來西亞、中國大陸、泰國之後，全球第4個發現此病毒的地區。

邱垂章表示，去年11月發現與農委會合作的鴨場有鴨隻產蛋率下降，於是將鴨隻送檢。起初，檢疫部門驗不出鴨隻感染了甚麼病毒，但有研究人員在新期刊發現有「坦布蘇病毒」病毒的基因序列，才驗出此病毒，並於同年12月確診。

邱垂章指，有文獻顯示，中國東部於2010年曾發現有鴨隻突然出現一種新興疾病，傳播迅速，在發病鴨隻的胚胎可分離到一種病毒，該病毒與馬來西亞和泰國的蚊源和雞源坦布蘇病毒高度同源，遂將之鑑定為坦布蘇病毒的一個分離株；他續指病毒會感染家禽，但是致死率不高，不會造成產業重大損失。

疾管署檢驗及疫苗研製中心病媒病毒及立克次體實驗室研究員舒佩芸表示，目前台灣分離到此病毒是否會感染人類，仍需做監測，但大陸曾有一篇研究指，在人的咽喉中發現坦布蘇病毒，又在農場工作人員的身體中檢出該病毒的抗體，但基本上都沒甚麼症狀。