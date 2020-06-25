深圳富士康設矽膠娃娃體驗館　專家：應正視並規管

廣東深圳市龍華區富士康廠區附近有一間矽膠娃娃體驗館，近日引起關注，但同時其合法性備受爭議。有網民認為，有關體驗館可以減少性犯罪的數目，值得推廣。而華中師範大學生命科學學院教授彭曉輝，表示矽膠娃娃是一種新嘗試，雖然有不足的地方，但不違反法理跟道德，當局應正視並規管。

彭曉輝指出，從社會穩定角度來說，矽膠娃娃體驗館的存在，其實避免了很多不確定因素，「如果社會無法按照合法的方式給有性需求的人提供滿足，那就意味著他可能會自己去尋找，意味可能會引發人際關係的惡化，甚至性犯罪」，同時矽膠娃娃館也可以避免意外懷孕、傳染性疾病等社會問題。

體驗館館長李博表示，自己開店並不被人理解「有人說我神經病，有人說我想錢想瘋了」。但他也表示，自己已經找到了存在的價值，很多人需要我。而他將體驗館開在工廠旁邊，就是認為廠工們平時沒有更好釋放方式；而深圳作為大城市，很在城市中沒有配偶或和配偶長期分居的打工者，性需求難以得到滿足。這些打工者既沒有能力帶配偶在身邊，也無法通過其他途徑滿足性慾。在這時，矽膠娃娃體驗館或是他們人際性關係的一個短期的輔助手段。