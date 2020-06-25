西昌漢為紀念屈原　連續4年端午節前夕「投河」

周四（25日）是紀念投江自盡的楚國詩人屈原的端午節，四川西昌41歲男子賈治勇，卻在日前到河邊，以俯身投河的方式完成其節日儀式。事實上，今年已是賈男連續第4年在節日前夕「投河」，他強調自己既非炒作，也不想當網紅，純粹是想用此方式表達對屈原的紀念。

事發於距端午節還有2天的周二（23日）下午，身穿黑色漢服的賈治勇來到海河天街，站上了海河邊的石頭圍欄，並在高呼「國無人莫我知兮，又何懷乎故都！」這段詞後，撲入了河中，最後在水中漂浮10多秒後，再游回岸邊。

由於事發突然，現場不少民眾均表示非常驚訝，有人甚至以為有人失足墮河。事後賈男的行為在網上惹來不少負評，有網民認為紀念屈原不能用這種沒有意義，還存在危險的紀念方式，還有人批評他明顯是在作秀、譁眾取寵。

不過本身為建昌漢文化研習社社長的賈男回應指，他平時喜歡漢服，首次跳時是為電視台拍攝影片，之後幾年跳則單純是個人行為，是想用這種方式表達對屈原的紀念，而入水時面部朝下也是想表達屈原悲痛的心情。他表示，自己會游泳，也非常了解海河的深度，但就表示不希望有人模仿，又強調明年端午節，他可能還會繼續跳。