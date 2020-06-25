餐館夫婦買豬肉賒數一拖三年　法庭判還款兼賠利息

貴州省遵義市務川自治縣一對經營餐館的夫婦，長期向當地一名肉販豬肉並賒帳，誰知一拖竟拖了3年，連同貸款，夫婦累計欠肉販逾4萬元（人民幣，下同，約4.5萬港元），肉販無奈之下，惟有將夫婦告上法庭。

據務川法院法官指出，趙姓和郎姓夫婦在務川縣城經營餐館，從2017年3月開始，夫婦二人便以記帳方式向劉姓肉販購買豬肉。到同年12月19日，夫婦二人已欠下劉某約3.6萬元（約4萬港元）的豬肉數。

此外，二人因資金周轉問題，曾向劉某借款3800元（約4200港元）。劉某之後多次向夫婦二人追討欠款，直到去年2月4日，二人才向他開出欠單，載明二人共欠劉某豬錢和借款，還款時間為一年之內。但到了今年2月4日還款期限，夫婦二人仍是沒錢還。劉某只得入稟務川法院對夫婦提出起訴。

務川法院經本月審理案件認為，被告趙某和郎某向原告劉某購買豬肉和借款，雙方形成買賣合同和民間借貸關係，被告應按約向原告支付貨款和借款。經審理後，法院判趙、郎二人除向劉某支付豬肉錢和欠款外，還需按年利率6%計支付從2020年2月4日起至該款實際付清之日為止的利息。