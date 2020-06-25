兩部門發新版負面清單　放寬外商在華投資限制

國家發展改革委及中國商務部兩部門周二（23日）發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》，並宣布於今年7月23日開始實施，同時廢除舊有版本。新文件縮減了外商投資負面清單的內容，放寬外商在華投資的限制。

通報指，由於今年受新冠肺炎疫情衝擊，世界經濟受影響嚴重，但中國在新版文件中，依然進一步縮減外商投資准入負面清單，對外商投資實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放，是《外商投資法》施行後推進的最新配套文件；有關文件可支持經濟全球化和外商跨國投資的決心，完善投資環境，開放促進經濟高質量發展。

新版文件中，在金融領域方面，進一步取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制；取消了50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營必須由中方控股的規定。文件又放寬了製造業、農業的外商准入限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定；又將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股，放寬為中方持股比例不低於34%；同時繼續在自貿試驗區進行開放試點。