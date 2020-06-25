蓬佩奧︰國際意識到監控風險　棄用華為成大勢所趨

中美角力不斷，美國國務卿蓬佩奧周三（24日）發聲明指，在全球各國公民認識到中國共產黨的監控型國家所構成的危險後，反對中國科技巨企華為已成大勢所趨。他直指，由於各國只允許可信賴的承包商參與本國5G網絡建設，華為與全球各大電訊商的生意合作正在「煙消雲散」。

蓬佩奧在聲明中指，全球一些規模最大的電訊公司正棄用華為設備，逐步成為「清白電訊商（Clean Telcos）」。聲明指︰「支持安全5G的趨勢正逐步高漲。如果更多的國家、公司和公民問道，他們應該信任誰來處理自己最敏感的數據，回答就會更顯而易見：決不是中國共產黨的監控型國家。」

蓬佩奧舉例提到法國的Orange、澳洲利亞的Telstra，南韓的SK和KT、日本的NTT和英國的O2等。他稱，在壓倒性的公眾輿論反對下，加拿大3大電訊巨頭亦決定棄用華為，改與愛立信、諾基亞和三星合作。西班牙電訊（Telefónica）更表明「安全是頭等重要」，並明言「很自豪公司能成為『5G清白通道（5G Clean Path）』」。