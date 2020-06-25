小狗腳趾遭斬斷鼻孔灌膠水　救助者：手段極其殘忍

貴州貴陽市某屋苑住戶，近日發現一隻3個月大的小狗遭人虐待，3個腳趾頭被砍斷，鼻孔被灌萬能膠（內地稱為502膠水）。惟物業管理員稱，發現小狗位置在監控死角，未知是何人所為。救助人士指，虐狗者的手段極其殘忍、令人憤怒，希望知情人士提供線索，讓涉事者接受應有懲罰。

涉事屋苑位於貴陽市觀山湖區，住戶曾女士指，上周一（15日）上午如常出外散步，卻在屋苑內發現小狗受傷，左腳3個腳趾頭被人砍斷，再用萬能膠粘貼在另一隻腿上；右腿更被人戳洞，鼻內被灌入萬能膠，「肚子下的毛全是血，奄奄一息」。

曾女士先替小狗簡單處理傷口，隨即與其他愛動物人士將牠送到動物醫院救治。醫生表示，當日立即幫小狗進行清創處理，惟因萬能膠粘性太強，只能將兩個斷趾分離，目前仍有一個斷趾粘在右腿上；小狗經一周治療後已能勉強走路，若恢復進度良好，往後行走應不成問題。

有住戶認為，虐狗行為令人氣憤，又擔心虐狗者他日會傷害其他人。由於發現小狗位置在監控死角，物業管理員未知是何人所為，但事後已加強巡查管理，並翻查事發地點附近的閉路電視紀錄，希望早日找到虐狗者。