傳國防部列20華企為解放軍控制　特朗普或實施制裁

美國對中國施壓不斷下，英媒周三（24日）引述美國國防部文件披露，華府將20間中國企業列為被解放軍擁有或控制，名單包括中國科技巨企華為、視像監控設備企業海康威視等。據報，該份文件已被呈交國會，根據相關法例，美國總統特朗普未來將有權對有關企業實施經濟制裁，包括完全封殺等手段。

英媒取得的清單是由美國國防部根據1999年的法例草擬，上榜的企業另包括中國移動、中國電信及中國航空工業集團。另有美媒報道，清單上亦包括中國鐵道建築、中國船舶重工、熊貓電子等。國防部的清單並無懲處權力，但特朗普則有權向清單上的企業實施制裁。

華為、海康威視、中國移動、中信、中國航空工業集團、中國駐華盛頓大使館，以及白宮均沒有回應。共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）及眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）周三發聲明支持國防部的清單，並呼籲特朗普以經濟手段制裁相關華企。分析指，華府今次行動將進一步令中美緊張關係升溫。