連日暴雨釀山泥傾瀉水浸　26省市區1256萬人受災

內地多省市區出現嚴重水災，截至周三（24日），中央氣象台已連續23天發出黃色暴雨警報，暴雨令貴州、廣西、湖南、江西等地出現洪澇等災害，預料周四（25日）貴州等地有大暴雨。其中廣東等26省市區1256萬人次受災，63.9萬人次緊急撤離，23.2萬人次需緊急生活救助。

貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣擺金鎮、蘆山鎮受連日暴雨影響，周三出現嚴重水浸，造成道路、電力、通訊中斷，河道護欄被沖毀，大批民眾遭洪水圍困。截至周四凌晨，武警連夜轉移243名被困民眾。

負責現場指揮的武警黔南支隊支隊長李林表示，目前各大主要路段的交通障礙已疏通，被困民眾已被撤離，「接下來，將全力搶修疏通主要連接幹道，盡最大努力確保民眾的生命財產安全」。目前已安全撤離86戶民眾，轉運3000件物資，清除100多立方米淤泥，疏通約20公里道路。

雲南盈江縣周三亦發生山泥傾瀉，沖毀多間房屋，當地救援指揮部翌日回應稱，目前有3名傈僳族男子失聯。全國水利部門統計，今年已發生20多次暴雨，是2013年以來第2多。截至周一（22日），內地共16個省區、198條河流發生超警以上洪水，多於往年同期。

山西長治市周三出現強對流天氣，平順縣落暴雨和冰雹，截至當日晚上8時，降雨量達115.3毫米，令平順縣城和部分鄉鎮發生水浸。省氣象台預測，山西大部分地區將於周四出現雷暴大風、冰雹或短暫強降雨等，要求各部門做好應對洪水、山泥傾瀉等災害的防禦工作。