蓬佩奧批中國隱瞞疫情　對非洲開空頭支票

美國國務卿蓬佩奧周三（24日）接連向中國發炮，發聲明直指北京向非洲作「空頭承諾」，又批評中國隱瞞新冠肺炎疫情及源頭，令非洲陷入危機。他強調，在提高透明度和擊退疫情禍害方面，美國仍然是非洲最堅定夥伴。

蓬佩奧提及上周三（17日）舉行的「中非團結抗疫特別峰會」，批評中方揚言以人民為先，卻未就中國「放出致命病毒」的角色作問責的承諾，在隱瞞疫情真相時無以生命為先。他直稱︰「空頭支票和誤導的宣傳，無助我們追尋真相。」

蓬佩奧又指，中國聲稱會落實二十國集團（G20）的債務暫緩償還倡議（DSSI），但「誰都知道中國是非洲各國政府的最大雙邊債權國」，為有關國家帶來無法償還的債務負擔。聲明話鋒一轉，指美國大部分對外國的援助，均是贈款而非貸款，形容此舉促進了透明度，以及有利各方的私營業界所主導的經濟增長。

美國白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周三亦加入批評中國的戰團，直指中共威脅美國及其盟友的主權和經濟，美國過去面對中國時的被動和天真態度將不復再。他批評中國正透過損害他國來爭取國際主導地位，並譴責北京盜竊知識產權、打擊人權、強硬擴張、隱掩疫源、利用社交媒體外宣和散播錯誤資訊等行動。