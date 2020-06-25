《2021年國防授權法》建議　確保美軍可阻大陸武統台灣

美國參議院軍事委員會周二（23日）公布月初表決通過的《2021年國防授權法》草案細節，條文列明美軍應維持應對中國大陸迅速武力統一台灣的能力，同時支持台灣發展具能力及現代化的國防武力，以保持自衞能力。

參議院軍事委員會早於本月2日表決通過，涉款7405億美元（約5.8萬億港元）的國防授權法草案，並在周二公布詳細條文。草案包括兩條涉及台灣的條文，其中第1258號條款，明定《台灣關係法》及美國對台的「六項保證」是美台關係基礎。第1259號條款，則列明美國國會認為，國防部應該讓海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）及仁慈號（USNS Mercy）停靠台灣，以延續美台應對新冠肺炎的合作。

1258號條款詳述，美國預期「台灣前途應該通過和平手段來決定」，又批評大陸「對台灣加大的脅迫及咄咄逼人的行為」，與該預期背道而馳。條文續指，美國支持台灣具備自我防衞能力，並表明美國支持台灣發展「有能力、有準備及現代化的防衞部隊」，措施包括支持台灣取得武器和進行軍訓軍演等。條文重申《台灣關係法》的規定，指美國將確保軍隊具備拒絕大陸迅速控制台灣的能力。

授權法草案亦將美國對俄羅斯和中國的戰略競爭，列為優先重要事項。條文鼓勵美國空軍在印太地區部署F35A戰機，以便在優先地區快速備戰。草案也鼓勵五角大樓配置足夠資源，將可能遭到中國導彈攻擊的基地，列為優先保護的目標。軍委會各小組委員會正審視草案，預訂在未來數周完成修訂後，送交國會大會正式表決。