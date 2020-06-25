蒙冤檢察官獲賠償51萬人民幣　青島中院副院長道歉

山東青島市北區檢察院前檢察官高祀君，從2006年2月開始一直委託律師打官司，一開始幫妻子打民事官司追討工程欠款，後陷入一場長達近9年的刑事官司。法院一審、二審以妨害作證罪，判處其有期徒刑3年。高祀君於2013年獲釋後向山東省高院要求改判無罪。去年4月，青島中院經再審後判處高祀君無罪。及至周三（24日），青島市中院向高祀君賠償逾51萬元（人民幣，下同，約萬56萬港元），青島市中院副院長李勝良公開向其鞠躬道歉。

高祀君任檢察官期間，其妻為法定代表人的青島金玖源工貿有限公司（下稱青島金玖源），2004年參與青島廣源發集團有限公司（下稱青島廣源發）下屬公司蓬萊廣源發瀝青有限公司（下稱蓬萊瀝青）的項目施工。2006年2月，青島金玖源分別向青島中院、山東高院起訴青島廣源發和蓬萊瀝青，追要工程款。

2008年7月，山東高院判決青島廣源發、蓬萊瀝青，需支付青島金玖源工程款8893239元。官司雖然贏了，但在2010年2月，青島市公安局城陽分局再次決定對高祀君詐騙案立案偵查。到10月，城陽公安分局以涉嫌妨害作證罪對高祀君執行逮捕。

2012年7月，城陽區法院一審以高祀君犯妨害作證罪，判處有期徒刑3年。2013年8月，青島市中院維持一審判決，判決書送達時，高已被關押差7天滿三年，翌月獲釋。山東省高院在2015年5月指令青島市中院對該案再審。2016年5月，青島市中院撤銷原審判決，發回城陽區法院重審。2018年9月，城陽區法院再次作出高祀君犯妨害作證罪，判處有期徒刑3年的判決。高祀君不服上訴，至2019年4月4日，青島中院改判高祀君無罪。

判決書等書面證據顯示，廣源發集團董事局主席胡諒倫，至少與3位青島警方高層有錢權交易，利用警方打擊生意競爭對手，干涉司法案件，其中包括高祀君案。山東省東營市中級人民法院認定青島市公安局經偵支隊原支隊長黃興風犯受賄罪等，判處無期徒刑。該判決書顯示，多名證人證實，2008年，胡諒倫重金賄賂黃興風後，到青島市公安局舉報稱高祀君合同詐騙，而黃興風主導了該案，要求盡快查清事實。

判決書內容印證，黃興風曾多次調度該案，要求加快辦案節奏，為青島廣源發集團挽回損失。後黃興風和辦案警員參加胡諒倫兒子的婚禮，被高祀君拍下並舉報至山東省公安廳。黃興風遂將案件以「不屬管轄範圍」為由，移交至青島廣源發所在地的城陽公安分局繼續辦理。

在周三（24日）下午，青島市中院在青島市市北區合肥路街道辦事處會議室，給高祀君出具國家賠償決定書，當中顯示高祀君被羈押共計1096天，正常的工作和家庭生活受到影響，應認定其精神受到損害，賠償高祀君人身自由賠償金380038元（約41.6萬港元），精神損害撫慰金133013.3元（約14.5萬港元）。