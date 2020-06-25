內地去年破8.3萬宗毒案　繳獲65.1噸各類毒品

周五（26日）是國際禁毒日，國家禁毒辦周三（24日）公開《2019年中國毒品形勢報告》，當中顯示內地截至去年底共214.8萬名吸毒人員，為連續兩年下降；全年共破獲8.3萬宗毒品犯罪案，拘捕11.3萬人，繳獲各類毒品65.1噸，冰毒仍是濫用最多的毒品；另反映「金三角」（即緬甸、老撾、泰國交界地區）等向國內滲透毒品問題嚴重，佔據毒品市場主導地位。

報告指出，現有吸毒人員濫用冰毒者有118.6萬人，佔55.2%，同比減少12.1%；濫用海洛英80.7萬名，佔37.5%。毒品濫用形勢好轉，但吸毒人數規模依然較大，有104.5萬名吸毒者為18歲至35歲，佔全國吸毒人員48.7%；18歲以下7151名。另新吸毒人員22.3萬名，較上年減少3萬名，全年新發現吸毒人員中青少年佔比下降，但60歲以上吸毒者同比增加3.5%；吸毒活動愈來愈隱蔽，加上新類型毒品增多，增加當局識別及排查難度。

毒品來源方面，明確來源於境外的毒品35噸，同比上升7.5%，佔全國繳毒總量的53.7%；當中「金三角」地區仍是毒品主流，在過去一年大規模製造冰毒片劑、晶體冰毒和氯胺酮，大肆輸出至內地周邊地區。去年全國共繳獲海洛英、冰毒、氯胺酮等主要毒品33噸，其中來自27.3噸來自「金三角」地區，同比上升5.5%，佔總量的82.7%。

此外，「金新月」（即土耳其、伊朗、阿富汗到巴基斯坦一帶）、「銀三角」（哥倫比亞、秘魯、玻利維亞和巴西地區）、南美及北美毒品滲透風險依然存在。去年共破獲「金新月」海洛英案件11宗、繳毒78.9公斤，破獲南美可卡因案件118宗、繳毒166.1公斤。北美大麻入境案件增多，海關去年共立案查處走私入境大麻案268宗，繳獲大麻252.1公斤，走私大麻案件和繳毒量逐年增長，中國境內外籍員工、高校留學生、海外歸國人員等主要通過網絡以國際郵包、航空夾帶等方式，從境外購買、濫用大麻及其製品的現象明顯增多。

在毒品販運方面，當局去年共破獲走私、販賣、運輸毒品案件6.2萬宗，逮捕9萬人，繳獲毒品49.1噸。雲南省仍是「金三角」毒品主要的滲透入境地和中轉集散地；而物流速遞及網絡販毒案件大幅上升，前者共破獲有關案件共2528宗，共繳獲毒品4.9噸；而網絡涉毒案件6957起、拘捕1.2萬人，繳獲毒品2.9噸。

報告最後指出，中國禁毒部門在今年將持續推進「兩打兩控」、重點整治等工作，全力開展「淨邊2020」專項行動，着力構建全覆蓋毒品預防教育、全鏈條打擊毒品犯罪，從嚴從細從實做好各項禁毒工作措施落實。