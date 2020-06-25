南京中院宣判5毒案　1被告利用未成年人運毒判死

周五（26日）是「國際禁毒日」，江蘇南京市中級人民法院周三（24日）通過視像審訊形式，對5宗毒品案件中的20名被告開庭宣判。其中1名李姓被告因利用未成年人運輸毒品，情節惡劣，被判處死刑；另有5人被判死緩，5人被判無期徒刑，其餘9人均判有期徒刑。

在首宗案件，李姓被告從2017年10月至2018年3月期間，通過他人尋找毒品交易下家，並安排他人從雲南、貴州等地運毒至南京，其中包括3名未滿18歲的未成年人。經查，李參與販賣、運輸毒品海洛英數量近5公斤。經審訊，法院依販賣、運輸毒品罪，判處李男死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；同案7名被告中，4人被判死緩，2人被判無期徒刑，1人被囚15年。

另一宗毒品案中，被告彭昆為收購、販賣毒品，竟把妻子交到雲南毒販手中作為人質。毒販去年7月24日拘禁彭的妻子後，以速遞形式把72小包、共重約1.9公斤的冰毒寄往鎮江丹陽市，彭昆同月28日取貨時，被警員當場拘捕。經審訊，法院最終判處彭昆死刑，緩刑2年執行。

第三宗毒品案中，被告高闖等7人利用郵寄、人體藏毒等方式，通過飛機、鐵路、汽車等交通工具，把緬甸毒品走私入境。7名被告中，2人被判無期徒刑、4人判囚15年、1人判囚8年。

南京中院重申，毒品犯罪必遭依法嚴懲，法院重點嚴懲走私、製造、大宗販賣毒品等嚴重毒品犯罪，對具有武裝掩護、暴力拒捕、利用未成年人犯罪等嚴重情節的毒品犯罪分子，以及職業毒販、積犯等罪行嚴重和主觀惡性深、人身危險性大的犯罪分子，該判死刑的堅決依法判處。

過去5年，南京法院判決毒品犯罪分子中，被判處5年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的重刑率近18%，高出同期全部刑事案件重刑率10%。