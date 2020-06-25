新冠肺炎：台新增1宗確診　10同機乘客需家居隔離

莊人祥在記者會上公布新增確診病例的情況。（中時電子報圖片）

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（25日）召開記者會，新增1宗境外輸入病例，患者為一名60多歲男子，他早前到危地馬拉從事商務活動，返台後被檢測確診。另有一名赴台求學的日本女學生早前返回日本時，被檢測感染，日本當局周三（24日）通知台灣，加強當局出入境檢測。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名男子曾於4月在危地馬拉工作，本月1日出現咳嗽、呼吸急促等症狀，經兩次核酸檢測為未有感染後搭飛機返回台灣，周三入境時向防疫人員通報情況，被送至集中檢疫所隔離，直到周四確診。目前防疫人員已追查到他的飛機座位附近的10名乘客，正接受家居隔離。

莊人祥表示，接獲日方通知，該名日本女學生於上周六（20日）返回日本後確診感染，目前已要求入境的外國人都須繳交登機前3天內做的核酸檢驗未有感染的報告，入境後需進行5至7日家居檢疫和自費檢驗，確認未感染後才能繼續行程。

另外，適逢周四是端午節假期，大批民眾到新竹、高雄等知名景點旅遊，其中新竹內灣老街若有3000名遊客，人數約為其他節假日的75%。惟不少民眾無戴口罩，亦沒有注意保持社交距離，有民眾擔憂出現防疫漏洞。