新冠肺炎：網售檢測名額牟利　4男被行政拘留

北京爆發新一輪疫情後，當局對多區市民實施核酸檢測。市公安局副局長潘緒宏周四（25日）通報，指有不法分子藉疫情需要，在社交平台出售檢測名額獲利。警方目前已查處9名涉案人員，其中4人被依法行政拘留，其他人員和案件正進一步查辦。

警方周二（23日）接獲群眾舉報，指有網民在微博發文，指以1780元（人民幣，下同，約1980港元）出售核酸檢測名額，24小時和48小就可得出結果。警方查出信息發布人為23歲的閆姓男子，事後據其供述又發現24歲白姓男子、37歲萬姓男子涉案。

經深入調查，白男為酒吧員工，萬男為其經理，並組織下屬員工成立微信核酸檢測群，夥同閆等人在網絡發布消息招攬客戶，聲稱可加快辦理速取結果，在層層加價後介紹群眾到相關機構檢測；團夥成員從中分別獲利50至2000元（約55至2224港元）。

潘緒宏表示，北京市明確要求市民非必要不出京，確需出京的需持7日內核酸檢測陰性證明。為此，個別不法人員從中發現商機，聲稱可快速辦理檢測事項，並非法獲利，嚴重影響核酸檢測正常秩序。