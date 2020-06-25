官方擬建立糉子國際標準　專家：考量食品安全

糉作為端午節的民俗食品，在中國具特殊文化含義。第21屆CAC亞洲區域協調會在去年9月召開，會上正式通過「糉子國際標準」的立項審查，將由國家衞健委、農業農村部及有關部門為糉設立統一國際標準。中國商業聯合會副會長、標準化總工程師張麗君近日接受內媒訪問時，認為統一標準有利糉子在國際的食品市場上流通。

張麗君表示，訂立「糉子國際標準」不僅可規範食品的安全及質量，更可有利在國際市場上流通。張指出，糉是中國的傳統的、具有悠久歷史的、有代表性及文化特質的產品，不但可增強中國的文化自信，更可有助中國食品在國際的競爭力和影響力，特別是海外的華人華僑的市場。

負責主導「糉子國際標準」起草工作的五芳齋集團，該企業負責人徐煒介紹，過往公司產品銷往美國、加拿大、澳洲等國家和地區時發現，各國家對糉並沒有特別理解，且在健康衞生等指標上並不一致。他認為，糉要想突破目前在國內消費的圈子，需要更高的標準來尋覓更多發展的前景。

徐煒指出，上述標準是指在不同國家、民族、品牌當中找到共性特徵，如以某植物的葉子包裹糯米或其他穀物來做的食品是通俗的定義，而植物葉子就可是多元化，其葉子及餡料在標準中並沒有規定；「如果糉沒有葉子，大家就可能會覺得它只是個飯糰，這就是制訂標準的意義所在。」