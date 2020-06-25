內地迎端午假　長三角鐵路預計發送175萬旅客

內地周三（24日）至周六（27日）迎來端午節小長假，中國鐵路上海局集團有限公司在周四（25日）表示，預計長三角鐵路當日發送旅客175萬人次，有望創下今年五一長假後單日客流最高峰。另當局計劃在繁忙的路線及時段增開81班旅客列車，組織269列動車組列車重聯運行。

當局指出，預料在假期期間，包括上海站、上海南站、上海虹橋站等鐵路站，預計共發送旅客92.5萬人次，端午節當日發送旅客32萬人次。鐵路部門將採取多項措施，做好常態化疫情防控和旅客運輸服務，包括增開進出站測溫通道，加強安檢、站台、隧道道等關鍵部位的值守，引導旅客有序出行。

另將增開列車方向主要為上海至南京、杭州、合肥、安慶、蕪湖、常州、寧波、蚌埠、徐州、阜陽；杭州至南京、寧波、金華，合肥至黃山、阜陽、安慶；南京至鹽城、南通、徐州、寧波；蕪湖至淮北、阜陽、徐州等。而為方便節日期間上海、浙江沿海至廣州深圳方向的旅客出行，亦會增開上海往返深圳北、廣州南、珠海等地的夜間動臥列車。

此外，中國鐵路武漢局集團有限公司同日表示，將加開180列客車滿足旅客出行需求，其中加開十堰、襄陽、宜昌、咸寧等地至武漢各站間運行的中短途列車176列，加開漢口至重慶的長途動車4列。