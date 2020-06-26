新冠肺炎：專家指北京新一輪疫情非野生動物傳播

北京早前爆發新一輪新冠肺炎疫情，傳染源頭未明。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為，此輪疫情不是野生動物傳播的。

吳尊友周三（24日）接受內媒訪問時指出，北京此輪疫情的傳染源可能是已感染的物品或人，例如一些在低溫環境下保存的物品，因為低溫環境下病毒的存活時間較長；或是復工復產後曾去過疫情流行區的新發地經營者；曾去過疫區或與病人有過接觸的新發地購物者，這些人早已感染，但因症狀較輕並未察覺，後將病毒帶入新發地。

北京和武漢疫情最早發生的地點都是市場，且都在海產品銷售區域。為何在這樣的局部環境下容易形成高病毒含量的傳播中心？他表示，相關專家正前往新發地集數據，進行新一輪查證。前期調查顯示，北京出現的新冠病毒與歐洲毒株有密切相關。他坦言，要找到病毒真正的源頭並不容易，像愛滋病從被發現至今已近40年，也一直在溯源。

此外，北京為市民做核酸檢測，不料天公不造美，近日北京正落冰雹、雷陣雨，令大批民眾要撐傘在室外頂着冰雹排隊，等待抽取樣本，進行測試。北京市氣象部門周四（25日）下午3時30分發出冰雹黃色預警信號。

北京市公安局周四通報，截至周三（24日），警方查處14宗編造傳播涉疫謠言案件，拘捕10人。這些人為求「刺激」，向同事謊稱自己病毒測試呈陽性，目前涉案者已被當局依法處理。