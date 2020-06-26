27歲男節食治病54天亡　警刑拘涉案氣功大師

黑龍江27歲男子李響（化名），因誤信一名氣功大師以「絕食療法」治病而節食54天，至周日（21日）在老年康養中心死亡。鐵力市警方指，周三（24日）已依法以涉嫌利用迷信致人死亡罪，刑事拘留涉事大師劉尚林等3人。

家屬透露，李響一直對所考高校不滿意，畢業後情緒不穩，後經介紹於2017年8月到涉事的日月峽老年森林康養中心接受節食治療；事發前，劉尚林曾建議他節食70天，聲稱可治病。報道指，李響治療期間花數千元購入「劉尚林大師」簽名版的金剛經，曾學習氣功、練習打坐，節食時每天只喝水3次，直至第52天出現癡呆，2日後出現抽搐症狀後死亡。

劉尚林日前接受內媒訪問稱，中心一般只招待老年人，但李響一直「吵着要回來」，才讓他留下接觸「絕食療法」。他表示，該療法是自己發明，一個學習班學習周期為10天，停食時間一般為5至7天，具體需要根據學員身體情況決定，而李響是私自延長節食時間，屬療養中心監管之外。

死者父親指，自己對大師半信半疑，兒子絕食30天時瘦了約20公斤，其妻卻稱是身體排毒。目前，日月峽大森林旅遊集團有限公司董事長劉尚林、總經理楊利、講師吳弘習已被警方刑事拘留，惟死者母親仍相信大師，稱：「老師厲害，老師真有神通，就我們每個人心裏想甚麼，老師全知道，老師在我們每個人心目中就是佛。我還是在猶豫，有點醒悟，但是我還是有點信。」