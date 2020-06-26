10省區市發藍色暴雨警報　天津落冰雹大風吹斷樹幹

內地中央氣象台周五（26日）發布消息稱，向吉林、甘肅、廣西、湖南等10省區市發布藍色暴雨警報，預計周五至周六（27日）有大雨到暴雨，其中四川和西藏局部地區有大暴雨，降雨量達100至180毫米。天津周四（25日）降雷陣雨和冰雹，路面積水成河，大樹被連根拔起，滿地如雞蛋大小的冰粒。

天津氣象台周四發布冰雹橙色預警信號和藍色暴雨警報，市內中南部及東部地區降雷陣雨和冰雹。有民眾在翌日清晨清理冰雹時表示，冰雹打在窗戶上，聲音響亮，「還以為窗戶被砸爛了，聲音太嚇人」。

網傳照片顯示，有民眾利用水盆裝冰雹，再將兩瓶啤酒放在盆中，模擬冰鎮啤酒，又用雞蛋對比冰雹的大小；另有民居陽台滿布冰雹。天津某大學校園內樹木被連根拔起，吹斷的樹幹壓在私家車上，一片狼藉。

冰雹如手掌般大小，擊碎不少車輛的玻璃，有網民更稱，凹凸不平的冰雹，樣貌如同武漢肺炎病毒一樣。

除天津外，北京氣象部門指出，當地周四落冰雹，從下午3時許開始，一面落雹，一面有雷暴，門頭溝、昌平、延慶等地都有冰雹，至當日晚上10時許仍未停止，當局亦發出黃色冰雹預警。

另外，山東等地周四出現強對流天氣，部分地區出現冰雹，省氣象台周五早上繼續發布雷電黃色預警信號，魯西北、魯中等地有雷雨和8至9級的雷雨大風。