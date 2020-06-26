涉網絡物流販運毒品案上升　增檢方搜證困難

周五（26日）是國際禁毒日，最高人民檢察院第二檢察廳廳長元明表示，近年涉網絡毒品犯罪案件增長較快，涉案人員利用物流速遞販賣毒品的情況呈上升趨勢，去年共辦理1000多宗相關案件。元明認為，速遞公司收寄包裹時需開箱檢查，登記相關人員訊息，並加強懲治力度和禁毒宣傳。

元明指，近年檢方起訴的涉毒案件多與網絡有關，涉案人員利用網絡發布涉毒訊息，訂購、銷售毒品和製毒物品，利用網絡誘騙、招募下線販運毒品，進行聯絡和交易。相關案件的隱蔽性強，他們多使用化名和「暗語」溝通，又用虛擬IP位址隱藏所在地點等，加大檢方偵查收集證據的難度。涉毒人員犯罪成本低，訊息傳播速度快，跨越時間地域限制。

元明認為，應加大打擊力度，參與網絡禁毒綜合治理和加強國際司法協作，懲治跨境跨國毒品犯罪，加強兩地證據轉換、審查認定、涉案款物移交、司法文書傳送等方面的工作。

近年亦有涉毒人員利用物流速遞販運毒品，元明指，該類案件涉及企業範圍廣，跨境跨省寄遞情況較多，犯罪方式隱蔽，較難找到線索。元明建議，檢方要求速遞企業將包裹拆開查看，民眾實名收寄，包裹過機安檢；並加強禁毒宣傳，培訓速遞員工的禁毒意識、法律和對毒品的辨認能力，鼓勵員工舉報毒品犯罪活動。