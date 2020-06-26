圖以速遞運入新型毒品「郵票」　警攔截拘毒販

北京警方周五（26日）公布，日前有毒販試圖利用速遞將新型毒品「郵票」運送進京，調查鎖定取貨人真實身份和暫住地後立即上門拘捕，當場繳獲40張「郵票」。據悉，自5月份起，北京市破獲超過80宗毒品案，拘捕逾560名毒販及吸毒者，繳獲近22公斤各類毒品。

警方指，昌平公安分局上周三（17日）接獲北京市公安局禁毒總隊線索通報，毒販遲某企圖以速遞形式，運輸新型毒品「郵票」進京。警方調查速遞物流信息，鎖定取貨人身份和地址，至上周六（20日）在迴龍觀地區拘捕涉嫌非法持有毒品的遲某，當場收繳毒品。

同時，豐台公安分局接獲市民舉報，有毒販將運輸一批毒品進京販賣兜售。經查，警方在豐台區大紅門地區將涉嫌運輸毒品的王某拘捕，當場起獲820克冰毒，並據他的口供相繼拘捕其餘兩名同夥。

近年有多款新型毒品出現，當中被列為國家一級管制精神類藥品、俗稱「郵票」的毒品LSD（麥角酸二乙基酰胺）受不少年輕人追捧。「郵票」是一種強烈的半人工合成致幻劑，嚴重可令人精神混亂和肉體痛苦，對人體造成極大危害。