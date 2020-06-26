著名書畫大師陳佩秋逝世　終年97歲

內媒周五（26日）報道稱，中國著名書畫大師陳佩秋於當日凌晨3時，在上海中山醫院逝世，終年97歲。陳集中花鳥、山水等藝術創作被載入中國近代繪畫史冊，成功將中國女性畫家的繪畫成就抬至新高度，其作品《花鳥書法集錦》冊頁，2018年拍賣成交價為281.8萬元人民幣（約300萬港元）。

陳佩秋的兒子謝定偉周五上午8時46分在微信朋友圈發布訃告，對母親的意外辭世實屬突然。在新冠疫情以來，陳佩秋閉門不出，也不接待任何賓客，近期身體狀況良好，也經常進行創作。

資料顯示，陳佩秋出生於1923年2月是河南南陽人，字健碧，室名秋蘭室、高華閣、截玉軒。陳曾擔任上海大學美術學院兼職教授、中國美術家協會會員、上海中國畫院藝術顧問、上海美術家協會藝術顧問、上海書法家協會藝術顧問、西泠印社理事，並在第六屆上海文學藝術獎獲頒終身成就獎。

陳佩秋的作品多為花鳥、山水、書法等，被譽為「臥枕宋元、融匯中西」。她早年以山水為起點，後來專攻花鳥、探索細筆青綠山水，並吸收西方畫作光、色的表現技巧。陳晚年的青綠山水大多用彩墨寫成，開創彩墨結合的中國畫新風。