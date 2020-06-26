新冠肺炎：新發地疫情排除武漢毒株所致　無症狀感染者10天後確診

中國疾病預防控制中心周五（26日）公布《6月北京新型冠狀病毒肺炎疫情進展》，顯示從新發地批發市場採集的標本病毒基因分析顯示，北京是次疫情排除動物病毒外溢，以及武漢流行毒株導致。另北京市同日舉行新冠疫情防控工作新聞發布會，公布新增的11案本地個案患者詳情，並要求該市美髮店、美容店等店舖，須進行全員核酸檢測。

中疾控指出，從2例確診病例及新發地市場環境採集的標本中獲得的3株病毒基因分析顯示，北京本次疫情流行的新冠病毒為L基因型歐洲家系分支I，該毒株比當前歐洲流行同型毒株更「老」；可以排除由動物病毒外溢傳染人，也排除今年4月前北京本地傳播毒株或武漢流行毒株導致本次疫情。疫情在新發地批發市場的傳染模式，推測主要為人與人之間直接接觸傳播，或經物品表面污染的間接接觸傳播。

北京新增個案中，患者為6名男性、5名女性，年齡介乎24歲至62歲，分別居住於豐台區、海淀區、大興區及昌平區。部分患者初時的核酸檢測為陰性，後出現的首發症狀為味覺和嗅覺減退、乏力和鼻塞，或咽喉乾痛、頭暈、頭痛等。其中2人為餐飲業工作人員，工作地點為新發地北水嘉倫市場某麵館，分別為侍應及幫廚，均為此前確診患者的密切接觸者。

一名在新發地市場工作的41歲男患者，早前接受核酸檢測未檢出病毒，但血標本檢測發現新冠病毒抗體IgM、IgG均為陽性，即檢出病毒，隨後確診。另北京海淀區一食品公司員工，診斷為無症狀感染者10天後才確診。