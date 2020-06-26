內地最大宗海上走私毒品案宣判　1人判死3人死緩

周五（26日）是國際禁毒日，內地官媒報道，內地最大宗跨境海上走私毒品案，近日已於浙江台州市中級人民法院宣判，包括福建籍陳姓主犯、台籍趙姓主犯在內，18名被告利用船舶走私1.5噸冰毒，全部受到法律制裁。其中至少1人被判死刑，3人判死緩，4人判無期徒刑，8人判有期徒刑，至於趙某及另一主犯的刑期則未有公開。

在2017年底，公安部禁毒局部署福建警方對台灣一個特大海上走私販毒集團展開偵查，發現長期在廣東東莞活動的趙某勾結境外毒販，利用船舶從境外海域接駁毒品後，運送到東南亞海域交接。及後，福建、廣東、浙江警方聯同中國海警局成立專案組調查。2018年6月4日，浙江海警執法船在長江口外海域編隊訓練時，發現一艘未懸掛國旗的可疑貨船，隨即上前以「口袋合圍」的方式追截包圍。貨船一度加速逃逸，但被海警船夾擊，海警隊員最終成功登船檢查。

海警登船後，當場拘捕6名船員，並在貨艙內發現164箱貨物及4桶汽油，其中1桶汽油的蓋子已被打開。經檢查，該批貨箱內的白色粉末全為冰毒，共重約1.5噸。船員事後承認，在海警展開追捕後，他們便開始商量，企圖用汽油燒毀毒品。專案組其後在福建、四川、廣東、山東等地擴大偵查，將幕後12名販毒團夥骨幹成員悉數抓捕歸案。

台州中院本月9日以視像審訊方式，對其中16名犯運輸毒品罪的被告公開一審宣判。其中主犯陳俊誠被判死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；陳炎淋、林昌盛、陳玉泉被判死刑但緩刑2年執行；陳乃遊、楊一弟、念家財、陳乃墨判處無期徒刑，其餘判囚3年6個月至12年不等。至於趙某及另一主犯因另案處理，判決暫未有公開。