台名媛回家途中暴斃　警方懷疑死因不單純

台灣傳媒報道，41歲名媛胡嘉嘉周五（26）凌晨4時許，回家途中暴斃。據悉她當時渾身酒氣，沒有明顯外傷，疑似是酒後醉倒。警方獲報後，將胡送院急救，但仍回天乏術。警方事後表示，到場發現胡衣衫不整，沒有意識，懷疑死因並不單純，將進一步調查釐清。

報道指，事發當日胡嘉嘉與女兒及友人，在台北市信義區一卡拉OK喝酒唱歌；至凌晨3時許，李姓友人因胡喝醉先乘的士送她回家，惟抵達蘆洲的住家樓下後，胡因癱軟無力行走，李男終致電其女兒幫忙，惟後者到達後仍無法將胡扛上樓，遂打算叫車將胡送至醫院醒酒。

李男事後再叫其朋友前往現場幫忙，惟後者與的士司機合力將胡嘉嘉扛出車外後，發現胡嘉嘉全身癱軟在地，毫無反應，且無生命迹象，遂立即報警，並送往淡水馬偕醫院，終急救不治。胡的女兒表示，母親半年前曾經小中風，也有服用藥物治療。

據指，胡嘉嘉是已故台南縣長胡龍寶的孫女，雖育有一女，仍活躍於台北社交圈；曾與整形醫師李進良、演員陳俊生傳出緋聞，並不時傳出具爭議性的新聞，如去年10月鬧出租房不付錢的霸屋糾紛。